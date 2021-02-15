Просто и со вкусом: Навка в белой рубашке с массивным золотым колье повеселилась на вечеринке

Фигуристка с мужем провели праздничный вечер в гостях у Стаса Михайлова.

Накануне многие селебрити отмечали День Святого Валентина. Хоть у этого праздника и множество противников, тем не менее, для влюбленных он давно стал дополнительным поводом выразить свои чувства.

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Татьяна Навка и Дмитрий Песков тоже отпраздновали 14 февраля. Они отправились на вечеринку к Стасу Михайлову, где встретились с Анитой Цой, Ольгой Слуцкер, Николаем Басковым. Вечер удался на славу – танцы, караоке и праздничный ужин, и, конечно же, подарки.

«Цветы от наших мужчин!», — похвасталась роскошным букетом Навка.

Для праздника Навка облачилась в белоснежную рубашку оверсайз, украсив декольте массивной золотой цепью. Комплект ей составили такие же серьги.

Ранее олимпийская чемпионка оригинально призналась мужу в любви. Звезда льда в шапке-бини с тематической надписью про любовь намекнула жестом, кому предназначается это текстильное «послание».

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