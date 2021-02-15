«Любимки мои»: невестка Валерии показала спящих мужа и дочку

Лиана Шульгина укладывает на ночь новорожденную крошку Селин с собой в кровать.

Певица Валерия в нового году впервые стала бабушкой. Новый статус ей подарили младший сын Арсений Шульгин и его жена Лиана. На свет появилась девочка, которую назвали необычным именем Селин, и ей уже исполнился 1 месяц.

Мама с папой не могут надышаться малышкой. Невестка Валерии недавно устроила дочке первую в ее жизни фотосессию, нарядив в красивые платьица. Получилось очень трогательно, и эти моменты молодая мамочка запечатлела в своем микроблоге.

Накануне Арсений и Лиана отмечали День Святого Валентина. Они провели романтический уикенд в фешенебельном отеле в центре Москвы, поужинали в роскошном ресторане, а позже вернулись домой — счастливые, отдохнувшие и успевшие соскучиться по дочке.

Молодая мамочка заключила в объятия крошку Селин и показала трогательную картину: спящий рядом муж и маленькая дочка рядом.

«Любимки мои спят», — подписала снимок Лиана.

Молодая мамочка призналась, что день был очень насыщенным, и теперь они все вместе могут как следует отдохнуть.

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