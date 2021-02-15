Мама на стиле: 71-летняя Пугачева в маленьком черном платье показала стройные ножки

Примадонна даже дома выглядит элегантно и со вкусом – она занималась музыкой с сыном Гарри.

Алла Пугачева по завершении карьеры редко появляется на публике. Но довольно часто ее можно увидеть в соцсетях. Ее муж Максим Галкин регулярно ведет микроблог, где периодически показывает жену и детей. Кроме того, у самой Примадонны есть личный аккаунт, но бывает она там редко. Но метко, и поклонники каждый раз благодарят любимицу за радость увидеть ее.

В новом видео, которым поделилась Примадонна, она занимается с сыном музыкой. Гарри Галкин решил импровизировать, а мама ему в этом помогла. Получился замечательный дуэт талантливых музыкантов.

Сама Примадонна при этом выглядит просто, но элегантно – легенда эстрады в домашних образах старается подчеркнуть свою стройность и красоту. На видео Алла Борисовна позирует в маленьком черном платье, показавшем стройные ножки своей обладательницы. К наряду Примадонна выбрала туфли в тон, которые дополнила белыми носочками – в соответствии с последними модными трендами.

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