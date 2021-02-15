Дети счастливы: Алина Кабаева в черном платье в горизонтальную полоску и косухе позировала с юными гимнастками

37-летняя Алина Кабаева, олимпийская чемпионка, экс-депутат Госдумы и медиаменеджер, редко появляется в свете. Девушка посвящает свое время карьере и общественной деятельности. Прославленная художественная гимнастка стала учредителем благотворительного фонда «Алина», под эгидой которого регулярно проводится фестиваль художественной гимнастики для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Кабаевой нет в социальных сетях, зато ее преданные поклонники посвятили ей фан-группу, где делятся новостями и фото гимнастки. Новый снимок, который появился в аккаунте, был сделан как раз на фестивале. Знаменитая спортсменка позирует в окружении многочисленных участниц, которые счастливы оказаться рядом со своим кумиром.

На снимке Кабаева облачена в черное платье с горизонтальными белыми полосками и кожаную косуху поверх наряда. Девушка открыто улыбается, общаясь с юными гимнастками, и на спортивном празднике царит непринужденная атмосфера.

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