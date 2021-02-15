Мамин пианист: Пугачева с сыном от Галкина исполнила музыкальную импровизацию

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, семилетние Лиза и Гарри, растут всесторонне развивающимися первоклассниками. Они изучают иностранные языки, много читают, а также обучаются игре на фортепиано. Недавно Примадонна проверяла правдивость нот в игре дочки Лизы, а теперь исполнила импровизацию с сыном Гарри.

Примадонна поделилась видео, на котором вместе с Гарри сидит за фортепиано. Мальчик играет, а мама ему подыгрывает. Получилась интересная музыкальная композиция, которую Пугачева охарактеризовала:

«Свобода творчества», — подписала под видео Алла Борисовна и добавила красноречивые хэштеги «композитор Гарри», «я сам, мама».

Под видеороликом первым отметился Игорь Николаев. Композитор обожает детей Примадонны и Галкина, в новогоднюю ночь они с Гарри исполнили настоящую импровизацию в четыре руки – без репетиций и подготовки. Музыкант подарил юному пианисту аплодисменты в виде смайликов.

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