«Арчи будет старшим братом»: Меган Маркл перестала скрывать свое интересное положение

Получено подтверждение о том, что принц Гарри и его жена ждут второго ребенка.

В Instagram на странице, которую ведет поклонница королевского семейства Великобритании появилось фото беременной Меган Маркл. На снимке Меган запечатлена лежащей на коленях у своего супруга принца Гарри. У будущей мамы отчетливо виден округлившийся животик. Очевидно, что Меган Маркл находится на внушительном сроке беременности.

«Мы можем подтвердить, что Арчи будет старшим братом. герцог и герцогиня Сассекские очень рады, что ждут второго ребенка», — объявил представитель Гарри и Меган.

Фотографию беременной Меган Маркл с округлившимся животиком смотрите тут.

Напомним, не так давно Меган Маркл признавалась, что потеряла ребенка. Но судя по всему, желанная беременность наступила очень скоро после неудавшейся. Старшему сыну пары Арчи в мае будет два года.

больше по теме Игнорирование герцогини: Меган Маркл не поедет с принцем Гарри в Лондон Букингемский дворец пригласит герцогов Сассекских на семейные мероприятия.

Стоит отметить, что в королевской семье на днях случилось прибавление. Сына родила внучка королевы Елизаветы II Евгения. Кстати, она выбрала ту же клинику, в которой появился на свет первенец Меган Маргл и принца Гарри.

Смотрите также