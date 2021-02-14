«Такая довольная»: Вера Сотникова показала фото с целующим ее в щечку сыном

Популярная артистка и телеведущая, 60-летняя Вера Сотникова поделилась в Instagram редким фото со своим единственным 41-летним сыном Яном.

Молодой человек, судя по всему, навестил звездную маму. Вера Сотникова и Ян запечатлелись во время совместного воскресного обеда. В кадре яркий брюнет выразительно целует родительницу в щечку.

«Дождалась поцелуя от сыночка своего! Такая довольная», — подписала снимок звезда.

Поклонники Веры Сотниковой восхитились тому, как прекрасно выглядит актриса в свои годы.

«Взгляд счастливой мамочки», «Мамина радость», «Вера, вы шикарно выглядите!», «А мой не стесняется, ему 28», «Такое положительное фото! Мамочка-красавица и сыночек взрослый мужчина уже! Как же быстро растут детки», — высказываются в Сети.

Вера Сотникова родила единственного сына, когда ей было всего девятнадцать лет. Брак с отцом Яна не сложился. Оставив мальчика с мамой и сестрой в родном Волгограде, Вера Сотникова уехала покорять Москву, что ей удалось. Про сына Веры Сотниковой известно немного – он непубличный человек. Ян женат во второй раз, у него два сына.

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