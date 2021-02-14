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«Это Бузова!»: Тодоренко попыталась разоблачить звезду на шоу «Маска»

Судья проекта уверена, что под маской Черной Пантеры прячется самая популярная девушка страны.

«Это Бузова!»: Тодоренко попыталась разоблачить звезду на шоу «Маска»
Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko/

На телеканале НТВ в это воскресенье, 14 февраля, стартовал второй сезон мегапопулярного шоу «Маска». Четырнадцать звезд предстают в костюмах разнообразных персонажей, а задача жюри угадать имя вокалиста. В финале программы судьи проголосуют за того, кто должен скинуть маску и разоблачить себя.

Первую пятерку выступающих замыкала Черная Пантера. Член жюри Регина Тодоренко предположила, что это Ольга Бузова.

«Бузяндра? Моя Бузяндра? Нет. Она рассталась с Давой, ей не до этого», — засомневался председатель жюри Филипп Киркоров.

«А вы любите вечером бутерброд с колбаской и сыром?» — задала Регина Тодоренко вопрос Черной Пантере.

Та ответила утвердительно.

«Ну, точно Бузова, она мне рассказывала, что любит бутербродики», — продолжала настаивать Тодоренко.

Когда Пантера запела хит «Плохая девочка», Регина изменила свое мнение, заявив, что это Глюкоза.

Кто скрывается под маской Черной Пантеры на шоу "Маска"
Кто скрывается под маской Черной Пантеры, станет понятно не скоро. Фото: кадр передачи «Маска» телеканала НТВ

«Плохая девочка, бросила Даву», — Филипп Киркоров склонился к тому, что поет все же Ольга Бузова.

«Разве не он ее?» — уточнила Валерия.

«Нет, она – его», — заверил Киркоров.

Интрига раскроется не сегодня. После выступления первой пятерки жюри решили, что номинантом на выбывание в финале программе станет артист, выступавший под маской Банан.

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