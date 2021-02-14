«Это Бузова!»: Тодоренко попыталась разоблачить звезду на шоу «Маска»

На телеканале НТВ в это воскресенье, 14 февраля, стартовал второй сезон мегапопулярного шоу «Маска». Четырнадцать звезд предстают в костюмах разнообразных персонажей, а задача жюри угадать имя вокалиста. В финале программы судьи проголосуют за того, кто должен скинуть маску и разоблачить себя.
Первую пятерку выступающих замыкала Черная Пантера. Член жюри Регина Тодоренко предположила, что это Ольга Бузова.
«Бузяндра? Моя Бузяндра? Нет. Она рассталась с Давой, ей не до этого», — засомневался председатель жюри Филипп Киркоров.
«А вы любите вечером бутерброд с колбаской и сыром?» — задала Регина Тодоренко вопрос Черной Пантере.
Та ответила утвердительно.
«Ну, точно Бузова, она мне рассказывала, что любит бутербродики», — продолжала настаивать Тодоренко.
Когда Пантера запела хит «Плохая девочка», Регина изменила свое мнение, заявив, что это Глюкоза.
«Плохая девочка, бросила Даву», — Филипп Киркоров склонился к тому, что поет все же Ольга Бузова.
«Разве не он ее?» — уточнила Валерия.
«Нет, она – его», — заверил Киркоров.
Интрига раскроется не сегодня. После выступления первой пятерки жюри решили, что номинантом на выбывание в финале программе станет артист, выступавший под маской Банан.