«Это Бузова!»: Тодоренко попыталась разоблачить звезду на шоу «Маска»

Судья проекта уверена, что под маской Черной Пантеры прячется самая популярная девушка страны.

На телеканале НТВ в это воскресенье, 14 февраля, стартовал второй сезон мегапопулярного шоу «Маска». Четырнадцать звезд предстают в костюмах разнообразных персонажей, а задача жюри угадать имя вокалиста. В финале программы судьи проголосуют за того, кто должен скинуть маску и разоблачить себя.

Первую пятерку выступающих замыкала Черная Пантера. Член жюри Регина Тодоренко предположила, что это Ольга Бузова.

«Бузяндра? Моя Бузяндра? Нет. Она рассталась с Давой, ей не до этого», — засомневался председатель жюри Филипп Киркоров.

«А вы любите вечером бутерброд с колбаской и сыром?» — задала Регина Тодоренко вопрос Черной Пантере.

Та ответила утвердительно.

«Ну, точно Бузова, она мне рассказывала, что любит бутербродики», — продолжала настаивать Тодоренко.

Когда Пантера запела хит «Плохая девочка», Регина изменила свое мнение, заявив, что это Глюкоза.

«Плохая девочка, бросила Даву», — Филипп Киркоров склонился к тому, что поет все же Ольга Бузова. «Разве не он ее?» — уточнила Валерия. «Нет, она – его», — заверил Киркоров.

Интрига раскроется не сегодня. После выступления первой пятерки жюри решили, что номинантом на выбывание в финале программе станет артист, выступавший под маской Банан.

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