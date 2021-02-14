«Безоговорочная любовь»: Сергей Лазарев и его партнерша по «Танцам со звездами» познакомили детей

Вокалист переживает, что проводит мало времени с наследниками.

Певец Сергей Лазарев воспитывает сына Никиту и дочку Анечку. Вокалист обожает своих наследников и старается уделять им максимум своего времени. Сергей Лазарев переживает, что сейчас из-за участия в шоу канала «Россия 1» «Танцы со звездами» он стал меньше общаться с детьми.

Но все же и он, и его партнерша по проекту, хореограф Екатерина Осипова нашли время, чтобы познакомить своих сыновей. Сергей и Екатерина устроили детский день и привели мальчишек в развлекательный центр.

Лазарев представил сына Никиту наследнику Осиповой Саше.

«Ну, вот и познакомились семьями!» — резюмировал певец.

Сергей Лазарев признался, что часто говорит сыну и дочери о своей любви к ним, и надеется, что и они научатся проявлять свои эмоции и чувства.

«Я провожу весь день в репетиционных залах, жертвую временем, которое могу провести с Аней и Никитой. Но с другой стороны, я вижу горящие глаза детей, когда они смотрят меня по телевидению, радуются, переживают, болеют, записывают оценки», — поделился Сергей Лазарев.

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