«Там, где есть ложь в отношениях»: Давид Манукян заговорил о предательстве

Экс-бойфренд Ольги Бузовой высказался о разрыве с ней.

Давид Манукян в паре с танцовщицей Дарьей Палей принимает участие в шоу «Танцы со звездами». Перед очередным выходом на паркет Дава признался, что в нем живут два чувства – обиды и боли, и их он демонстрирует в танце.

Популярный блогер рассказал о своем понимании любви, намекая на разорванные отношения с Ольгой Бузовой.

«Любовь для меня — это доверие и уважение друг к другу. Там, где есть ложь в отношениях и грязные манипуляций, нет любви», — сказал Давид Манукян.

Он вспомнил, как после разрыва Ольга Бузова публично обвинила его в изменах. Дава считает, что подобные заявления – это удар в спину.

«Ты открываешься человеку всей душой, а он идет и выливает негатив на тебя. Для меня это предательство. Я чувствую боль… Как ты можешь плохо говорить про человека, значит, ты себя не уважаешь», — уверен Давид Манукян.

Он добавил, что разочарован тем, что Ольга Бузова не оценила его усилий. Дава считает, что он вкладывался в их отношения больше, чем она.

«Я безумно привязываюсь и приоритеты расставляю – все для этого человека, Но это не ценится», — отметил Давид Манукян.

Блогер и музыкант, переживший не одно разочарование в любви, решил сделать паузу и полностью отдаться творчеству в ущерб личной жизни.

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