День святого Валентина: Плющенко слился в страстном поцелуе с Рудковской

Евгений Плющенко и Яна Рудковская знакомы более 14 лет. Позже, в 2011 году двукратный Олимпийский чемпион и продюсер связали себя узами брака. У них подрастает сын Саша, который тоже пошел по стопам спортсмена и занимается фигурным катанием. В этом году мальчику исполнилось восемь лет. А в прошлом звездная пара стала родителями во второй раз. У них родился сын Арсений. В своем Instagram Евгений поздравил всех фанатов с днем влюбленных, опубликовав архивные кадры с Рудковской.

«С днем святого Валентина», — подписал кадры Плющенко.

Напомним, для фигуриста этот брак – второй. Ранее он был женат на петербурженке Марии Ермак, которая родила ему сына Егора. Для Рудковской это тоже второй брак. Блондинка была замужем за бизнесменом Виктором Батуриным, которому подарила двух сыновей.

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