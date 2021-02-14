«Детство заиграло»: Галкин нашел, как с пользой использовать сугробы в Грязи

Накануне в Москве и области выпало аномальное количество снега. Пока городские службы боролись со стихией, звезды решили воспользоваться моментом и начали активно снимать видеоролики для TikTok. В числе первых была Ксения Бородина, которая пробиралась через сугробы «на маникюр». Последовал ее примеру и Максим Галкин. Правда, шоумен решил просто вспомнить детство и поваляться в сугробах. Видеороликом он поделился в Instagram.

«Как я ТикТоки снимаю», — подписал видео Галкин, добавив хештег «детство заиграло». К слову, в популярной соцсети TikTok у шоумена более 2,5 миллиона подписчиков.

Фанаты оценили чувство юмора шоумена.

«Класс! Очень смешно! Весело!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что Галкин с семьей – Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри живет в деревне Грязь, где несколько лет назад построил большой особняк.

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