«Чувствую себя королевой рядом с таким мужчиной»: Екатерина Гусева восхищена Евгением Папунаишвили

Актриса и хореограф, участвующие в шоу телеканала «Россия 1» «Танцы со звездами» в восторге друг от друга.

Пара Екатерины Гусевой и Евгения Папунаишвили – одна из лидеров двенадцатого сезона популярного проекта «Танцы со звездами». Каждое выступление дуэта на паркете вызывает восторг у публики и признание у жюри.

В это воскресенье, 14 февраля, в очередном выпуске шоу Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили блестяще исполнили аргентинское танго.

«Я успел заметить, что во время танца вы наступали Жене на ботиночки, и чтобы вы не поссорились, Женя должен наступить на ваши туфельки», — сказал паре после выступления ведущий шоу Андрей Малахов.

Однако Евгений Папунаишвили наотрез отказался это делать.

«Я точно знаю, что мы никогда не поссоримся», – заявил хореограф.

После этого он трижды сплюнул и постучал себя по голове.

Как оказалось, Екатерина Гусева специально для аргентинского танца приобрела туфли и платье. Рассказывая о репетициях с актрисой, Евгений Папунаишвили признался, что всю неделю чувствовал себя невероятно счастливым.

«Я впервые танцую танго публично, — отметила Екатерина Гусева. — Чувствую себя королевой рядом с таким мужчиной».

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