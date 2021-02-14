«Если я не влюблена, это не я»: Высоцкая эффектно блеснула бедром, запечатлевшись рядом с Кончаловским

Телеведущая поздравила мужа с Днем всех влюбленных.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский в браке более 23 лет. В день всех влюбленных телеведущая решила трогательно поздравить мужа с праздником, опубликовав в Instagram совместное фото. На кадре блондинка запечатлелась в эффектном искрящемся платье, блеснув стройным бедром. При этом она оголила плечо, на которое легла рука 83-летнего режиссера.

«Если я не влюблена, это не я», — написала Высоцкая.

Фанаты также поздравили пару с днем святого Валентина и оставили самые теплые пожелания.

«С праздником! Любви вам! Юлек шикарна!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что недавно стало известно, что фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!», в котором Юлия Высоцкая сыграла главную роль, номинирован на «Оскар».

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