«Всем любви»: Лиза Арзамасова поделилась фото из ЗАГСа с Ильей Авербухом

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух, безусловно, являются одной из самых гармоничных пар российского шоу-бизнеса. Недавно поженившиеся влюбленные демонстрируют, что их связывает настоящее, искреннее чувство. А отношение Елизаветы и Ильи друг к другу вызывает восторг и уважение у поклонников звездной семьи.

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В День святого Валентина Лиза Арзамасова поделилась в Instagram невероятно нежным фото, на котором запечатлена вместе с мужем Ильей Авербухом. Снимок был сделан в день бракосочетания пары в ЗАГСе, когда оба находились в очаровательном флере любви и собственных прекрасных эмоций.

«Всем любви. Маршрут построен», — подписала кадр актриса.

На нем она нежно обнимает Илью Авербуха, а он прильнул своим лбом к ее щеке. Оба словно кричат о любви друг к другу. Подписчики восхитились трогательным кадром.

«Чудесная пара! Желаю взаимной любви, взаимопонимания и вообще, чтобы все хорошее между вами было только взаимно», «Главное — маршрут на всю жизнь!», «С днем любви! Вы, Лизонька, ее достойны!» — высказываются в Сети.

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