«Фух! Я вернулась!»: Асмус похвасталась очередной сменой имиджа

Перед новым годом Кристина Асмус удивила своих фанатов, появившись в образе брюнетки. Как объяснила позже, черный цвет волос она сделала для роли. К слову, ранее Асмус никогда не красила волосы. Теперь же, спустя несколько месяцев, Кристина вновь вернулась к блондинистому оттенку.

«Фух! Я вернулась в свой цвет волос! Я уже и не надеялась вернуть цвет максимально прохожий на мой. Но получилось очень круто», — написала Асмус в своем Instagram, добавив, что перевоплощение заняло порядка восьми часов.

Напомним, что в прошлом году Асмус развелась с юмористом Гариком Харламовым после почти восьми лет брака. Дочь Настя осталась жить с актрисой в особняке, который им оставил шоумен.

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