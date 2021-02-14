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«Люблю тебя»: Арнтгольц опубликовала редкий снимок с мужем Богатыревым

В прошлом году актриса вновь вышла замуж.

«Люблю тебя»: Арнтгольц опубликовала редкий снимок с мужем Богатыревым
Татьяна Арнтгольц. Фото: instagram.com/tarntgoltsofficial

В прошлом году Татьяна Арнтгольц вновь вышла замуж. Избранником 38-летней актрисы стал 36-летний Марк Богатырев. Пара встречалась около двух лет. Недавно стало известно, что Татьяна ждет ребенка. В своем Instagram она трогательно поздравила мужа с Днем всех влюбленных, опубликовав совместное фото.

«Как правая и левая рука, твоя душа моей душе близка… Люблю тебя», — написала Арнтгольц.

Напомним, что первым мужем актрисы был ее коллега Иван Жидков. Пара развелась в 2013 году. В этом союзе Татьяна родила дочь Марию, которой уже 11 лет. После этого актриса встречалась с Григорием Антипенко, который получил широкую известность благодаря сериалу «Не родись красивой». Для Богатырева этот брак стал первым.

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