«Мы шли к этому восемь лет»: Дарья Повереннова вышла замуж за крупного бизнесмена

48-летняя актриса Дарья Повереннова в день всех влюбленных вышла замуж. Ее избранником стал Андрей Шаронов. В настоящее время 57-летний мужчина является председателем совета директоров нефтяной компании, а также входит в состав директоров пяти крупных российских компаний. Известно, что в 2012 году Шаронов стал вдовцом. Как сообщила в своем Instagram Повереннова, к свадьбе с любимым человеком она шла много лет.

«Мы шли к этому почти восемь лет. И пришли!» — написала Повереннова.

Для свадебной церемонии Дарья выбрала белоснежный брючный костюм и серебристые туфли на шпильке.

Напомним, что у Поверенной уже есть взрослая дочь Полина, которую она родила актеру Александру Жигалкину. Шаронов также воспитал двух детей.

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