«С любимым Валентином»: Юдашкина в искрящемся алом платье запечатлелась с мужем

В день всех влюбленных звезды спешат поздравить своих половинок и фанатов с праздником. Не осталась в стороне и бизнесвумен Марина Юдашкина. В своем Instagram она опубликовала трогательный текст и совместное с мужем фото.

«Любовь… Сколько в этом слове романтики, поэзии, чувств! Любите не только на праздники, проявлять теплые чувства друг другу можно каждый день! Я со своим любимым Валентином!» — написала Юдашкина.

Марина позировала в силуэтном искрящемся платье в пол, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Напомним, что супруги в браке уже более 30 лет. У них есть дочь Галина, которая прошлой осенью отметила свое 30-летие. Девушка уже успела подарить звездным родителям внуков Анатолия и Аркадия.

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