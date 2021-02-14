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Будто сестры: Маликов запечатлел моложавую Елену Изаксон с дочкой Стешей

Супруга музыканта отмечает день рождения 14 февраля.

Будто сестры: Маликов запечатлел моложавую Елену Изаксон с дочкой Стешей
Дмитрий Маликов. Фото: Global Look Press

Дмитрий Маликов счастлив в браке с Еленой Изаксон более 20 лет. В День всех влюбленных женщина отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 58 лет. А днем ранее личный праздник отмечала их общая дочь Стеша. Девушка исполнился 21 год. В своем Instagram музыкант трогательно поздравил близких, опубликовав их совместное фото.

«С днем рождения, мои любимые!» — подписал снимок Маликов.

Фанаты артиста отметили, что жена и дочь не просто сильно похожи, но и выглядят, как сестры.

«Поздравляем! Красавицы! Всего наилучшего!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что чета Маликовых воспитывает сына Марка. Несмотря на значительную разницу в возрасте, Стефания очень близка с братиком.

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