«Нет со мной Натулечки»: Ярослав Сумишевский отмечает девять дней смерти жены и годовщину знакомства с ней

Звезда шоу Первого канала «Три аккорда» Ярослав Сумишевский учится жить без своей любимой жены Натальи. Молодая женщина несколько дней назад скончалась в реанимации одной из клиник Красноярска после жуткого ДТП, в которое попала вместе с мужем. Ярослав Сумишевский оказался единственным выжившим в результате страшной аварии, случившейся на заснеженной трассе под Красноярском.

В минувший понедельник вокалист похоронил жену на Химкинском кладбище Москвы. В сторис Instagram Ярослав Сумишевский рассказал о роковом стечении событий – девять дней со дня смерти Натальи совпали с датой знакомства пары.

«Сегодня девять дней нет со мной Натулечки. В этот день двенадцать лет назад мы познакомились», — написал Ярослав Сумишевский в Instagram.

После похорон Натальи Ярослав Сумишевский признавался, что ему очень трудно осознать, что его любимой женщины больше нет.

Вокалист дал слово поклонникам, что из-за трагедии не будет прерывать концертной деятельности. Все ранее назначенные выступления Сумишевского состоятся по графику.

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