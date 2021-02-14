Скоро свадьба: экс-избранник Алены Рапунцель женится на бывшей участнице «Дома-2»

Бывший возлюбленный Алены Рапунцель Максим Колесников решился на судьбоносный шаг. Во время вечеринки по случаю дня рождения его избранницы Анастасии Стецевят молодой человек сделал ей предложение. В разгар праздника Максим опустился перед Настей на колено и надел ей на безымянный пальчик помолвочное кольцо. Гости аплодировали, издавали восторженные крики, а сама виновница торжества прыгала от радости и счастья.

«Вот и тридцать – не приговор», — написала Анастасия Стецевят под видео в Instagram, запечатлевшим трепетный момент.

Стоит отметить, что пара встречается всего четыре месяца, и ради отношений с Максимом Колесниковым Анастасия Стецевят даже возвращалась на проект, а затем они вместе его покинули. Настя старше своего будущего мужа на восемь лет – Максиму 9 марта исполнится 22 года.

Напомним, что популярность на телестройке Колесников обрел благодаря своему громкому роману с Аленой Рапунцель, с которой со скандалом расстался в августе прошлого года. Кстати, Алена отреагировала на предстоящую свадьбу экс-возлюбленного, заявив в сторис Instagram, что рада за него.

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