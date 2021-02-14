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Красивый, с бородой: стало известно, как выглядит отец второй дочери Мерьем Узерли

Кадры с участием звезды «Великолепного века» и ее избранника показали турецкие СМИ.

Красивый, с бородой: стало известно, как выглядит отец второй дочери Мерьем Узерли
Мерьем Узерли. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem/

Актриса Мерьем Узерли девятого января этого года во второй раз стала мамой. Звезда сериала «Великолепный век» подарила своему избраннику дочку Лили. Примечательно, что с отцом малышки Мерьем не зарегистрировала отношения официально, вероятно, это принципиальная позиция актрисы, ведь и с папой старшей дочери Лары она тоже не вступала в брак. За это Узерли часто ругают на родине, в Турции, считая, что знаменитость своим неправильным с точки зрения патриархата поведением подает плохой пример молодежи.

Из-за критики Мерьем Узерли предпочитает ничего не рассказывать о своем новом возлюбленном, отце ее месячной дочери Лили. Но турецкие СМИ сумели раздобыть кадры, на которых актриса запечатлена с избранником. На них Мерьем нежно прильнула к возлюбленному, невероятно брутальному мужчине с бородой, помогая ему бриться.

Мерьем Узерли и отец ее дочери
Мерьем Узерли и отец ее дочери. Фото: кадр программы «Вторая страница» турецкого телеканала D

Кадр в своем эфире показал телеканал D.

Кстати, на днях Мерьем Узерли отпраздновала семилетие дочери Лары. На фото, которые актриса, выложила в Instagram, девочка веселится в компании мамы и ее избранника. Правда, мужчина наряжен в костюм героя мультфильма, и рассмотреть его невозможно.

Отец второй дочери Мерьем Узерли
Мерьем Узерли показала в Instagram папу второй дочери со спины. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem/

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