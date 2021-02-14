Красивый, с бородой: стало известно, как выглядит отец второй дочери Мерьем Узерли

Актриса Мерьем Узерли девятого января этого года во второй раз стала мамой. Звезда сериала «Великолепный век» подарила своему избраннику дочку Лили. Примечательно, что с отцом малышки Мерьем не зарегистрировала отношения официально, вероятно, это принципиальная позиция актрисы, ведь и с папой старшей дочери Лары она тоже не вступала в брак. За это Узерли часто ругают на родине, в Турции, считая, что знаменитость своим неправильным с точки зрения патриархата поведением подает плохой пример молодежи.

Из-за критики Мерьем Узерли предпочитает ничего не рассказывать о своем новом возлюбленном, отце ее месячной дочери Лили. Но турецкие СМИ сумели раздобыть кадры, на которых актриса запечатлена с избранником. На них Мерьем нежно прильнула к возлюбленному, невероятно брутальному мужчине с бородой, помогая ему бриться.

Кадр в своем эфире показал телеканал D.

Кстати, на днях Мерьем Узерли отпраздновала семилетие дочери Лары. На фото, которые актриса, выложила в Instagram, девочка веселится в компании мамы и ее избранника. Правда, мужчина наряжен в костюм героя мультфильма, и рассмотреть его невозможно.

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