«Валентинка всем вам»: Собчак поздравила с Днем влюбленных, показав ягодицы крупным планом

В день всех влюбленных звезды шоу-бизнеса поздравляют своих вторых половинок, публикую совместные с ними фотографии. Но Ксения Собчак решила к этому моменту подойти с другой стороны. Телеведущая опубликовала в своем Instagram короткое видео, на кадрах которого показала ягодицы крупным планом.

«Валентинка всем вам!» — подписала ролик Собчак.

К слову, видео было сделано на Мальдивах, где совсем недавно телеведущая отдыхала с семьей. Там она арендовала виллу за 350 тысяч рублей в сутки. Блондинка позировала в ярком купальнике насыщенного зеленого цвета. Фанаты бурно отреагировали на публикацию.

«Ох, Ксения! Королева эпатажа! Красотка!» — писали пользователи Сети.

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