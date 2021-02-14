«Жизнь других» в Кении: где можно встретить настоящий первобытный строй
Жанна Бадоева
Звездный гость
Новый сезон «Голос. Дети»: что мы увидели на съемках слепых прослушиваний
Видео

«Валентинка всем вам»: Собчак поздравила с Днем влюбленных, показав ягодицы крупным планом

Телеведущая позировала в зеленом купальнике.

«Валентинка всем вам»: Собчак поздравила с Днем влюбленных, показав ягодицы крупным планом
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

В день всех влюбленных звезды шоу-бизнеса поздравляют своих вторых половинок, публикую совместные с ними фотографии. Но Ксения Собчак решила к этому моменту подойти с другой стороны. Телеведущая опубликовала в своем Instagram короткое видео, на кадрах которого показала ягодицы крупным планом.

«Валентинка всем вам!» — подписала ролик Собчак.

К слову, видео было сделано на Мальдивах, где совсем недавно телеведущая отдыхала с семьей. Там она арендовала виллу за 350 тысяч рублей в сутки. Блондинка позировала в ярком купальнике насыщенного зеленого цвета. Фанаты бурно отреагировали на публикацию.

«Ох, Ксения! Королева эпатажа! Красотка!» — писали пользователи Сети.

Смотрите также:

Тэги

Ксения СобчакКсения Собчак и Константин БогомоловКсения Собчак последние новостиНовости google