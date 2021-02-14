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«Лучшие»: Седокова, блеснув ложбинкой греха, запечатлелась в объятиях мужа-баскетболиста

В прошлом году артистка вновь вышла замуж.

«Лучшие»: Седокова, блеснув ложбинкой греха, запечатлелась в объятиях мужа-баскетболиста
Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

В прошлом году Анна Седокова стала женой профессионального спортсмена Яниса Тиммы. Пара была в отношениях, которые привели к свадьбе, в течение года. Эксклюзивными кадрами с торжества певица поделилась в своем новом клипе на песню «Привязана к тебе». В день всех влюбленных Аня решила поздравить мужа, опубликовав совместный с ним снимок в своем Instagram.

Седокова позировала в объятиях Тиммы, накинув на себя пиджак «с мужского плеча».

«С днем всех влюбленных! Лучшие! Поздравляем!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что недавно Аня открыла магазин личного бренда в одном из торговых центров Москвы. Помимо музыкальной карьеры, 38-летняя артистка также увлекается моделированием одежды.

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