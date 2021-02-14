«Мой»: Агния Дитковските показала своего бородатого возлюбленного в День святого Валентина

Агния Дитковските после развода с Алексеем Чадовым хранила тайну своей личной жизни словно она имеет государственную важность. Пара рассталась в 2015 году, а через два года актриса родила второго сына, отца которого она так и не рассекретила. Напомним, у нее от первого мужа также есть 6-летний наследник Федор.

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В последнее время Агнию часто встречают в сопровождении молодого и успешного ресторатора Богдана Панченко. Симпатичный мужчина с бородой приятно проводит время с девушкой в собственных заведениях, при этом пара не скрывается от глаз людей, но и не афиширует свои чувства лишний раз на публике.

А недавно они все-таки отметились в свете вместе, держа друг друга за руки. Чета предстала 4 февраля на премьере фильма «Северный ветер» в Москве, составив семейный total black look. После этого Агния, видимо, решила окончательно выйти из тени. И 14 февраля звезда обнародовала фото с бойфрендом, подписав его: «С Днем Валентина. Мой».

Мама Дитковските Татьяна Лютаева, известная по роли Анастасии Ягужинской в фильме «Гардемарины, вперед!» с радостью поддержала дочь, оставив в комментариях пару смайлов в виде сердечек.

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