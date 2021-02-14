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«Мне в жизни просто повезло»: Подольская призналась в любви мужу, запечатлевшись с ним в одинаковых образах

Артистка поздравила фанатов с Днем всех влюбленных.

«Мне в жизни просто повезло»: Подольская призналась в любви мужу, запечатлевшись с ним в одинаковых образах
Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Наталья Подольская и Владимир Пресняков счастливы в браке более десяти лет. Пара воспитывает двух сыновей. Старшему – Артемию уже пять лет, а младшего – Ваню артистка родила осенью прошлого года. В день всех влюбленных Наталья трогательно поздравила мужа с праздников, поделившись с фанатами в Instagram совместным снимком. На фото супруги позировали в одинаковых образах.

«Мне в жизни просто повезло! Иметь такую большую взаимную любовь не каждому дано, я знаю! Меня за что-то наградили. Нас наградили ! Знаем, ценим и очень благодарим. С праздником всех влюбленных , любимых и любящих!» — написала Подольская.

Фанаты тоже поздравили пару и оставили самые теплые пожелания.

«Любите и будьте любимыми! С праздником! Вы супер!» — писали пользователи Сети.

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