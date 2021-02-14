«Романтическая дата»: невестка Валерии запечатлелась обнаженной в пенной ванне с лепестками роз

В прошлом году младший сын Валерии – Арсений Шульгин сделал предложение своей девушке Лиане. Пара сыграла пышную свадьбу, на которой повеселились многие звезды шоу-бизнеса. А 1 января 2021 года девушка впервые стала мамой. Наследницу назвали Селин. Выбор такого необычного имени молодые родители объяснили тем, что составили его из своих имен.

Лиана с удовольствием делится с фанатами в Instagram моментами взросления малышки, а в день всех влюбленных решила порадовать поклонников романтическим фото. Невестка Валерии запечатлелась обнаженной в ванне с пеной, которая была усыпана лепестками красных роз.

«Романтическая дата», — подписала кадры Шульгина.

Фанаты девушки отреагировали на снимки.

«Шикарно! Хорошенькая! Красавица! Очень нежно, будьте счастливы!» — писали пользователи Сети.

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