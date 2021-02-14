Влюбленная пара: Сашу Савельеву в твидовом жакете подловили за поцелуем с Кириллом Сафоновым

Супруги счастливы в браке уже 10 лет.

37-летняя певица Саша Савельева в День святого Валентина поделилась совместными кадрами со своим 47-летним мужем актером Кириллом Сафоновым. Пару сняли за поцелуем. «Отлично!» — подписала выпускница «Фабрики звезд» ролик, повторив слова человека за кадром.

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Отметим, что чета живет в законном браке уже 10 лет. 17 апреля 2010 года пара сыграла роскошную свадьбу в усадьбе Царицыно, в Екатерининском зале Оперного дома.

Для артистки Кирилл стал первым супругом, ему она весной 2019-го года подарила сына Леона. Актер уже был женат, кроме сына у него есть 26-летняя дочь Анастасия, которая в настоящий момент проживет в США.

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