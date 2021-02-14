«Красотка»: 47-летняя Миронова запечатлелась в ярком бикини на отдыхе

Чуть больше года назад актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз. Сына Федора она родила своему четвертому мужу, которого зовут Андрей. Известно, что мужчина занимается бизнесом в сфере медицинских технологий. Недавно все вместе они улетели на Мальдивы. Для Федора эта поездка стала первой. С ним-то Мария и запечатлелась на фото, которым поделилась со своими фанатами в Instagram.

«С днем всех влюбленных в жизнь!» — подписала кадры Миронова.

На фото она позировала в ярком бикини, а лицо сына скрыла от посторонних глаз.

«Красотка! Счастья вам! Какая красивая! А где же ваша улыбка?» — писали пользователи Сети.

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