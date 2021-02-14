«Шикарная женщина!»: Анфиса Чехова в пеньюаре цвета хаки блеснула ложбинкой греха

Телеведущая записала видеоролик для своих фанатов в Instagram.

В конце прошлого года Анфиса Чехова отметила свое 43-летие, а в канун личного праздника решилась на преображение. Она отрезала длинные локоны и теперь носит каре. А накануне дня всех влюбленных Анфиса решила записать видеоролик для своих фанатов в Instagram.

На кадрах телеведущая позировала в шелковом пеньюаре цвета хаки, блеснув ложбинкой греха. Фанаты отметили, что Анфиса прекрасно выглядит.

«Восхищаюсь Вами! Какая Вы красивая! Красотка! Просто огонь! Шикарная женщина», — писали пользователи Сети.

Напомним, что недавно Анфиса Чехова решила провести краткосрочный отпуск в Сочи. До этого телеведущая побывала на Мальдивах, а затем и в Дубае.

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