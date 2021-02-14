Рекомендовал Васильев: Дроздова позировала в безрукавой куртке-жакете и футболке с граффити

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале рассказал на одном из шоу о безрукавых куртках-жакетах. Их в ХХ веке ввел в моду Ив Сен Лоран, а теперь они опять становятся актуальными.

Тренд на стильные безрукавки, которые сразу же делают образ более динамичным, поддержала актриса Ольга Дроздова. Примерив ее, а также футболку с граффити «Певчие дрозды», она позировала под песню своей студентки Анастасии Бубенцовой. Композицию исполнили тоже ученицы звезды — студентки Александра Веселова и Алиса Коновалова.

«Ольга Дроздова, художественный руководитель и педагог-режиссер 3-го курса актерского факультета Института современного искусства, работает со стажером курса, новым участником спектакля по произведениям А. Чехова, крысой по кличке Юви», — с гордостью подписал обнародованные в Сети кадры Дмитрий Певцов, муж актрисы.

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