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В день влюбленных: Королева в дерзком мини засветила пышный бюст

Артистка выбрала черное платье с открытыми плечами.

В день влюбленных: Королева в дерзком мини засветила пышный бюст
Наташа Королева. Фото: Global Look Press

В начале года Наташа Королева и Тарзан представили новый трек «Гори, гори». Клип на него супруги снимали на Занзибаре, где побывали в рамках проекта «Племя». Накануне Дня всех влюбленных пара отметилась на одной из вечеринок в Москве. Кадрами артистка поделилась в своем микроблоге.

Королева выбрала дерзкое мини-платье черного цвета. Его фасон позволил артистке оголить плечи и блеснуть пышным бюстом.

Наташа Королева
Наташа Королева. Скриншот: instagram.com/koroleva__star

Напомним, недавно певица с мужем побывали в Майами, где живет мама Королевой – Людмила Порывай. Накануне она отметила свой юбилей, ей исполнилось 75 лет.

Добавим, что творчеством увлекся и сын Королевой и Тарзана – Архип. Недавно он перепел песню «Дельфин и Русалка» в новой интерпретации.

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