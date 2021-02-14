В день влюбленных: Королева в дерзком мини засветила пышный бюст

В начале года Наташа Королева и Тарзан представили новый трек «Гори, гори». Клип на него супруги снимали на Занзибаре, где побывали в рамках проекта «Племя». Накануне Дня всех влюбленных пара отметилась на одной из вечеринок в Москве. Кадрами артистка поделилась в своем микроблоге.

Королева выбрала дерзкое мини-платье черного цвета. Его фасон позволил артистке оголить плечи и блеснуть пышным бюстом.

Напомним, недавно певица с мужем побывали в Майами, где живет мама Королевой – Людмила Порывай. Накануне она отметила свой юбилей, ей исполнилось 75 лет.

больше по теме Наташа Королева показала редкие кадры с моложавой мамой накануне ее 75-летия Артистка показала фотосессию своей родительницы.

Добавим, что творчеством увлекся и сын Королевой и Тарзана – Архип. Недавно он перепел песню «Дельфин и Русалка» в новой интерпретации.

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