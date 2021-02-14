Стильные дивы: Нелли Кобзон в струящейся юбке-макси и блузке с жабо встретила в гостях Надежду Бабкину

Нелли Кобзон в свои 70 лет хорошо выглядит и старается сохранять бодрость духа. Она не часто появляется в свете, но принимает деятельное участие в работе Центра Иосифа Кобзона. Недавно его навестила Надежда Бабкина.

К слову, певица и ведущая «Модного приговора» в последнее время поработала над имиджем, изменив прическу. По мнению эксперта по парикмахерскому искусству Ксении Бобылевой, она стала выглядеть в новом образе моложе и женственнее.

Нелли Кобзон встретила свою старую приятельницу в романтичном аутфите, примерив белую блузку с жабо и епископскими рукавами, сочетав ее со струящейся черной юбкой в пол. Талию блондинка подчеркнула ремнем с пряжкой. Надежда Бабкина тоже составила черно-белую комбинацию, надев брючный костюм-смокинг.

«В Центре Иосифа Кобзона царит очень душевная атмосфера. Нелли Кобзон превратила его в настоящий дом, попадая в который, ты как будто окунаешься в море дружелюбия, теплоты и внимания. Здесь поют песни, читают стихи, проводятся встречи с интереснейшими людьми. Я получила огромное удовольствие, побывав в этом гостеприимном доме, созданном Иосифом Кобзоном!» — поделилась впечатлениями от визита знаменитая казачка.

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