Любим и дорог: Прилучный похвастался трогательным поздравлением, которое получил на День Валентина

Его дети Тимофей и Мия написали теплые слова на зеркале.

Павел Прилучный в День святого Валентина заметил на своем зеркале трогательное послание. Написала его не подруга, а дети от Агаты Муцениеце Мия и Тимофей.

«Мама, мы тебя любим! Очень! Сын, дочь», — отметилась ребятня.

Судя по довольному выражению лица артиста, сюрприз у малышей удался. «Всех с праздничком!» — поздравил своих поклонников Павел.

Напомним, экс-супруги сразу после развода договорились, что будут растить детей в любви и уважении к обоим родителям. Прилучный, если позволяет работа, забирает наследников на каждые выходные. Его часто видят с сыном и дочкой в развлекательных центрах, в цирке, кино и на детских мастер-классах.

Смотрите также