«Вывалила хозяйство»: Кошкина сексуально наклонилась перед камерой, показав упругую грудь во всей красе

Яна Кошкина поздравила своих поклонников в личном блоге с Днем святого Валентина.

«Берегите свое личное счастье, свою любовь. Желаю всем нам любить и быть любимыми! Всегда! Я убеждена, что миром правит именно любовь! А для тех, кто пока еще в поиске, начните с любви к себе, тогда и половинка ваша сама притянется!» — обратилась она к фолловерам.

Актриса при этом украсила свои слова ярким снимком, сделанным на сцене театра во время выступления. Звезду запечатлели в ультрамариновом платье по фигуре с глубоким декольте. Яна в приступе смеха наклонилась вперед, показав публике свою эффектную грудь во всей красе.

«Спасибо, что так низко наклонилась», «Блин, ну ты, конечно, классная, прямо глаз не отвести», «Вывалила хозяйство», «Глаза разбегаться! То ли зубы, то ли грудь! Обалденно божественно! Вы супер!» — прокомментировали фото фолловеры.

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