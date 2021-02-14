«Я похудела на три килограмма. Для меня это критично»: Кокс вспомнила свой костюм Волка на «Маске»

Как отметила певица, она сама выбрала для себя именно такой «наряд».

Певица Карина Кокс в эфире шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ вспомнила первый сезон шоу «Маска», в котором она вышла в финал проекта.

«Мне очень понравились маски, которые будут во втором сезоне. Как всегда очень оригинально. Они выглядят невероятно эффектно. В восторге от персонажа — Банан. Кто интересно настолько смелый, что рискнул надеть этот костюм». Карина Кокс

Как отметила певица, она сама себе выбрала костюм Волка. «Этот костюм очень удобный для хореографии. В таком тулупе я никогда прежде, конечно, не выступала. Я похудела на три килограмма. Для меня это критично. А самый тяжелый костюм был у Тучи. Тяжело, я думаю, было в нем передвигаться по сцене», — заявила Карина Кокс.

Напомним, что второй сезон шоу «Маска» стартует на канале НТВ в день всех влюбленных — 14 февраля. Первый сезон получился крайне интересным и собирал у экранов большую зрительскую аудиторию.

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