«Я была свидетелем их романа»: Лужина высказалась после смерти возлюбленной Высоцкого

Как отметила актриса, Татьяна Иваненко родила в свое время внебрачную дочь от барда.

Актриса Лариса Лужина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказалась после смерти коллеги Татьяны Иваненко. Эту женщину все считают любовницей барда Владимира Высоцкого. От него, скорее всего, она родила много лет назад внебрачную дочь Анастасию.

«Я была свидетелем их романа. У них были близкие отношения с Владимиром Высоцким. Таня даже семью не завела после его смерти. Эта девочка, которая у них родилась, скорее всего, его дочь».

Лариса Лужина

Актриса Нина Шацкая со своей стороны заметила, что никогда не дружила с Татьяной Иваненко. «У нас с ней не было никаких отношений. Мы никогда не дружили», — заявила она.

Соседи Иваненко отмечают, что она была хорошей женщиной. «Последний год она сильно похудела. Но никогда не жаловалась на здоровье. Она была всегда такой симпатичной женщиной в возрасте. Всегда куда-то с сумочкой бегала», — заметил один из соседей.

Напомним, что на момент смерти Татьяне Иваненко было 79 лет. Ее тело кремировали.

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