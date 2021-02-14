«Это ужасно, конечно»: Ольга Кабо в шоке от смерти сына Всеволода Шиловского в 51 год

Как отметила актриса, они всегда тесно общались.

Актриса Ольга Кабо в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что находится в шоке от смерти сына режиссера Всеволода Шиловского Ильи в 51 год.

«Это ужасно, конечно. Я знала Илью. Общались мы достаточно тесно. На личных праздниках семьи он всегда присутствовал. Илья всегда был рядом. Я даже не знаю, как позвоню теперь его отцу».

Ольга Кабо

Как отметил актер Андрей Анкудинов, Илья Шиловский был доброжелательным человеком. «Остались теперь его фильмы. Он не злоупотреблял алкоголем. Никакой зависимости у него не было. Пусть Всеволод Николаевич примет мои соболезнования. Светлая память, в добрый час», – сказал актер.

Напомним, что кинорежиссер Илья Шиловский умер от остановки сердца. Он был в юности, как отмечали многие, сложным подростком. Позже успешно окончил школу-студию МХАТ. В последние годы занимался режиссурой. Известно, что сына Всеволода Шиловского кремировали.

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