«Он был в миллиметре от того, чтобы все закончилось ужасно»: Киркоров о болезни Пригожина

Певец Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что его друг продюсер Иосиф Пригожин был на волоске от смерти. Как известно, во время отдыха в Дубае муж певицы Валерии подхватил коронавирус. Его чудом выходили арабские врачи.

«Он достаточно серьезно переболел. Чуть там все не закончилось печально. Но врачи, видите, какие молодцы. Они спасли его. Слава богу, что все хорошо. Хотя он был, как я наслышан, ну не просто в сантиметре, в миллиметре от того, чтобы все закончилось ужасно». Филипп Киркоров

Как отметил Киркоров, который сам переболел коронавирусом, он не хочет быть донором. «Я и донор? Я уж столько крови отдал за свою жизнь на эстраде. И травмы разные были. Какой уж я донор. От меня уже ничего не осталось. Все высохло. Всю кровушку отдал», — заметил поп-король.

Напомним, что Иосиф Пригожин подхватил на отдыхе британский штамм коронавируса. Он очень сильно болел и лишь недавно вернулся к обычной жизни.

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