«У людей на этом месте живот»: Савельева впечатлила публику фигурой в актуальном бикини-халтере

Институт цвета Pantone назвал самые актуальные оттенки 2021 года, это желтый и серый. По мнению Эвелины Хромченко, выбор экспертов пал на эти тона не случайно. С одной стороны, современные люди мечтают о солнечном настроении, с другой, грусть, связанную с пандемией, тоже никуда не деть.

Саша Савельева решила отдать предпочтение колору со вкусом солнца и счастья, облачившись в яркий желтый купальник. Фото в трендовом бикини-халтере со специфичной лямкой через шею в настоящий момент активно обсуждают в ее фан-аккаунте. Люди впечатлены стройностью 37-летней выпускницы «Фабрики звезд».

«У людей на этом месте живот, а у Савельевой какая-то плоскость», «Какая талия, просто вау!», «Невероятнейшая, такая фигура – редкий случай!», «Красивые ноги и тело!!!», «Какая же вы стройная, Александра», «Дай бог, чтобы все мамочки так выглядели», — прокомментировали фолловеры.

Напомним, весной 2019-го года Саша подарила своему мужу артисту Кириллу Сафонову сына Леона.

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