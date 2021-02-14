«Бывшая жена знает эту историю»: Киркоров заявил, что начал седеть во время брака с Пугачевой

Певец Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что начал седеть еще когда находился в браке с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. Сегодня артист уже полностью седой, но не стесняется этого.

«Седина в голову, бес – в ребро. Это все природа-матушка. Никуда не деться от этого. Я на алтарь искусства положил личную жизнь и свои кудри кучерявые. Но дети спокойно отнеслись к моей седине. Мартин, например, глянул и пошел в футбол играть». Филипп Киркоров

Певец рассказал забавную историю из прошлого. «Бывшая жена знает эту историю. Я из Германии привел белый лак карнавальный. И пшыкнул на чуб. Представляете, именно этот чуб начал седеть потом. Мистика какая-то. И я стал седеть на глазах просто. Я хочу быть, какой я есть. С настоящим цветом волос, настоящим цветом глаз, с неподтянутыми щеками», — заметил поп-король.

Напомним, что Филипп Киркоров был в браке с Аллой Пугачевой 11 лет. Они жили вместе с 1994 по 2005 год.

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