«Я не люблю это слово – «вдова»: Нелли Кобзон об игристом, названном сыном в ее честь

Как отметила артистка, ей больше по душе слово «жена».

Артистка Нелли Кобзон в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что не любит слово «вдова». Как известно, ее 47-летний сын Андрей в честь матери назвал новый сорт игристого – «Вдова Кобзон». Мужчина, который успешный бизнесмен, три года назад приобрел виноградники под Анапой.

«Честно говоря, мне немного грустно дифференцировать себя с вдовой все время. Я не люблю это слово – «вдова». Жена – это какое-то более теплое слово».

Нелли Кобзон

Как отметила Нелли Кобзон, сын захотел ее поразить. «Не просто купить французские духи, а сделать нечто большее. Я не пью шампанское, но говорят, что оно очень хорошее. Он хотел создать подобие французского шампанского. У напитка будет демократичная цена. Он будет платить налоги. Мне сын сказал, что я буду отдыхать, поэтому к этому бизнесу я не имею отношения», — заявила вдова Иосифа Кобзона.

Напомним, что муж Нелли Кобзон Иосиф ушел из жизни в августе 2018 года. На тот момент ему было 80 лет.

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