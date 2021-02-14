«Он нам достался ребенком. Живет в Армении»: Нелли Кобзон показала своего приемного сына

Как отметила вдова артиста, она старается уделять мужчине, как можно больше свободного времени.

Вдова знаменитого артиста Иосифа Кобзона Нелли в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о своем приемном сыне, о котором, надо признаться, ранее мало кто знал.

«Это наш с Иосифом Давыдовичем приемный сын. Он нам достался ребенком. Живет в Армении. Когда приезжает в Россию, то мы с родными стараемся встретиться с ним. Хотим уделить ему наше внимание».

Нелли Кобзон

Как отметила Нелли Кобзон, она не думает о новых отношениях после смерти мужа. Хотя и отмечает, что мужчины все равно делают ей комплименты. «У меня есть сын, который дарит мне каждый день букет цветов. У меня достаточно мужчин в моей жизни. Я стараюсь не носить мини, которые мне не идут. Не хочу быть смешной. Сейчас моим внучкам уже делают комплименты», — заметила она.

Напомним, что муж Нелли Кобзон Иосиф ушел из жизни в августе 2018 года. На тот момент ему было 80 лет.

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