«Выглядит моложе»: Надежда Бабкина резко сменила имидж, представ в новом образе на Первом канале

Как рассказала эксперт по парикмахерскому искусству Ксения Бобылева, облик звезды стал более женственным.

Надежда Бабкина в последнее время стала появляться на «Модном приговоре» Первого канала в романтических кудрях. Иногда они круто завиты, иногда легко ниспадают, а порой видны только на кончиках. При этом ранее знаменитая казачка предпочитала прямые укладки.

Дизайнер причесок Ксения Бобылева в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro прокомментировала новый стиль ведущей.

«Надежда Бабкина сменила классическое прямое каре с челкой на градуированное. Если его накрутить, на голове получится форма круга. Это форма свойственна именно женским стрижкам. За счет отсутствия прямых линий, ее образ стал более мягким, романтичным, моложавым, кокетливым и женственным. Певица – очень яркая личность, а за счет новой стрижки она еще больше подчеркнула свою индивидуальность. Она выглядит моложе своих лет, и ее перезагрузка прошла успешно», — сказала эксперт.

Ксения заметила, что градуированные стрижки дают больше вариаций укладки волос, чем Надежда Бабкина с успехом и пользуется.

Справка Teleprogramma.pro

Бобылева Ксения, опыт работы в индустрии красоты как женского мастера — с 2016 года, в барберинге — с 2019-го. Имеет специальность художника-модельера по парикмахерскому искусству, а также барбера.

Смотрите также