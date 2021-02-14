«Это связано с моим здоровьем»: располневшая 63-летняя Догилева изменилась до неузнаваемости

Актриса Татьяна Догилева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что испытывает определенные проблемы со здоровьем. Она заметно располнела за последнее время. Звезда, которой 63 года, что уж скрывать, изменилась до неузнаваемости.

«Это связано с моим здоровьем. С некоторыми его изменениями. Я перешла в другую возрастную категорию. Изменилась, конечно, внешне. Я перестала бороться за молодость. Не худею и ботокс не колю. Ничего не отрезаю. Я смотрю на актрис со стороны и пребываю в ужасе. Это все время проблемы. Какие будут роли. Как ты сыграла. Что о тебе скажут». Татьяна Догилева

Как отметила Татьяна Догилева, она не пьет уже несколько лет. «В кафе могу сходить. С подружками посидеть. У меня их немного. Две-три всего. Я сейчас разведена. У меня нет любимого мужчины. Я отдыхаю от отношений на данный момент», — заявила актриса.

Татьяна Догилева – народная артистка России. Этого звания она была удостоена в 2000 году.

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