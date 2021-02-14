В такси или разносчиком пиццы: Татьяна Васильева призналась, что ищет работу

Как отметила актриса, у нее совсем нет денег на жизнь.

Актриса Татьяна Васильева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что осталась без средств к существованию. Всему виной пандемия и отсутствие работы.

«Я бы пошла в такси на самом деле работать, но я не могу водить машину. У меня с головой не все в порядке. Я никогда не приеду, куда надо. Да и машины у меня нет. Мне очень помог друг Ефим Шифрин. Мы с ним все лето репетировали. Я всегда ему могу пожаловаться. Он меня поддерживает. Откликается и утешает. Находит слова, которые могли бы меня спасти». Татьяна Васильева

Как отметила звезда, у нее прежде всего болит сердце за детей. «Думаю, куда смогу пристроиться. Могу квартиры убирать хорошо. У меня дома идеальная чистота. Еще могу пиццу разносить, но там сейчас все занято. Туда тоже не пробьешься. Я не шучу. Я копила деньги на квартиру, но мы их уже проели. Я десять месяцев сидела без работы. И дети тоже не работали», — сказала она.

Напомним, что Татьяна Васильева – народная артистка России. Этого звания она была удостоена в 1992 году.

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