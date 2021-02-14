Домашние посиделки: Ягудин вместе с дочками в одинаковых худи отметился у Тарасовой

Заслуженному тренеру России Татьяне Тарасовой 13 февраля исполнилось 74 года. Алексей Ягудин поспешил поздравить свою бывшую наставницу с праздником.

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«С днем рождения, великая! Будьте здоровы», — с почтением обратился он к ней.

Вместе со своей женой Татьяной Тотьмяниной, а также дочками Елизаветой и Мишель он лично отметился в ее доме, устроив праздничные посиделки. Дружная компания пришла в гости в удобных и теплых одеждах по погоде, наследницы фигуристов при этом примерили одинаковые худи, которые отличались только цветом.

Супруга чемпиона выбрала объемный свитер трендового серого цвета. Этот тон, к слову, объявлен в этом году наряду с желтым оттенком сезона. Об этом ранее рассказывал Александр Васильев на шоу «Модный приговор».

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