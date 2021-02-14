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На лбу страшные порезы: Веденская показала свое лицо после ЧП в Санкт-Петербурге

На актрису набросилась некая 28-летняя женщина по имени Виктория.

На лбу страшные порезы: Веденская показала свое лицо после ЧП в Санкт-Петербурге
Анастасия Веденская. Фото: Globallookpress.com

Актриса Анастасия Веденская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ показала свое изуродованное лицо после ЧП в Санкт-Петербурге. Напомним, что на нее набросилась некая 28-летняя Виктория в одном из ресторанов города, ударив стаканом на голове.

Анастасия Веденская
Анастасия Веденская. Фото: кадр из шоу «Ты не поверишь!»

«У меня очень глубокие порезы. Я вытаскивала осколки со своего лица. Мне наложили швы. Не понимаю, почему эта женщина набросилась на меня. У нее наклонности маньяка. Очень странно слышать такое о Петербурге вообще. У них итак тут расчленяют. Я удивлялась раньше от таких разговоров. В меня прилетел бокал и все. Есть видео и свидетели. Лицо — это моя работа. Это мой инструмент».

Анастасия Веденская

Отметим, что у актрисы в результате происшествия действительно страшные порезы на лбу, закрытая черепно-мозговая травма. Веденская уже написал заявление в полицию.

Напомним, что Анастасия Веденская была в Санкт-Петербурге на премьере фильма. Ей на помощь в момент ЧП пришел бывший муж актер Владимир Епифанцев, который в результате избил двух человек. Это были знакомые той самой Виктории, начавшей драку.

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Тэги

Анастасия ВеденскаяВладимир ЕпифанцевКанал НТВПрограмма "Ты не поверишь!"Санкт-Петербург