Стройная леди в романтичном платье: Пугачева показала очаровательную няню своих детей

Наверное, Алла Пугачева – абсолютно уверенная в себе женщина, иначе она бы не взяла к себе на работу в дом очаровательную девушку со стройной фигурой и миловидным лицом. Речь идет о няне для Гари и Лизы. Видео с ней Примадонна показала в своем Instagram.

В кадре она грациозно кружит в танце вместе с младшей наследницей Аллы Борисовны. Снятый ролик певица при этом подписала очень тепло, тем самым продемонстрировав хорошее отношение к педагогу.

«Наша Мэри Поппинс (Оксана) внедрила творческий подход при уборке на кухне. Лизе нравится», — можно увидеть в блоге Пугачевой.

«Супер! Оксане и малышам привет!» — откликнулся на пост стилист Аллы Борисовны Игорь Гуляев.

«Ого, Оксана так изменилась. Похорошела», «Молодцы, родители, сами, прежде всего, прививают детям красивое и уважительное отношение к людям, няне и к труду. Браво!!!», «Какие классные, воспитанные дети», «Няня замечательная, дети очень воспитанные», — прокомментировали также фолловеры.

Смотрите также